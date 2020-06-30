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Lapseki'de, Akdeniz sineğiyle mücadele

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Akdeniz sineğinin popülasyonunu takip etmek amacıyla meyve ağaçlarına kapan kuruldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Akdeniz sineğinin popülasyonunu takip etmek amacıyla meyve ağaçlarına kapan kuruldu.


Lapseki İlçe Gıda ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ilçe merkezi ve beldelerde yer alan tarlalarda 1 dekar alana, 5 adet tuzak astı. Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 2020 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında çalışmaların sürdürülerek rapor hazırlanacağı kaydedildi.


Meyveleri çürütüyor


Akdeniz Sineği, Lapseki ilçesinde; şeftali, kayısı, Trabzon hurması ve zeytin olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veriyor. Meyvelere gelişim döneminde yumurta atarak çürümesine sebep olan Akdeniz Sineği, meyvenin etli kısmından beslenerek burada bir yumuşama ve çöküntü meydana getiriyor.

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