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Lapseki'de Alparslan Türkeş için Mevlid-i Şerif okutuldu

Çanakkale’nin Lapseki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı tarafından merhum Alparslan Türkeş’in 22’inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Çanakkale'nin Lapseki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı tarafından merhum Alparslan Türkeş'in 22'inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.


Lapseki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı tarafından merhum Alparslan Türkeş'in 22'inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu. Gazi Süleyman Paşa Camisinde dün Akşam namazından sonra okunan Mevlid-i Şerif sonrasında din görevlileri tarafından dualar edildi. Kılınan Yatsı namazının ardından vatandaşlara ikram yapıldı. Programa katılanlar arasında MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri yer aldı. Lapseki MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, " Milliyetçi hareketin önderi Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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