Lapseki'de asfalt döküm çalışmaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden geçen çevre yolunda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor.

Toplamda bin 550 metrelik alanda 20 bin tona yakın malzeme kullanıldı. Ağır tonajlı araçların yoğun geçiş yaptığı güzergahta zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında 8 bin ton kaya, 7 bin 500 ton çakıl ve 4 bin 500 ton sıcak asfalt malzemesi dökülecek.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yolda daha önce yaptığımız iyileştirmelerde de çok çabuk bozulmalar meydana geldi. Bu yapılan çalışma sonucunda Lapseki'de ilk defa otoyol kalitesine kavuşacak zeminde güdümlü malzeme kullanılacak. Çevre yolunda meydana gelen bozulmalar sonucunda vatandaşlarımızdan sık sık şikayetler alıyorduk. Uzun yıllar kullanılabilecek kalıcı bir yol çalışması yapılıyor. Yaklaşık maliyeti 6 Milyon 500 bin lira civarında. Bu ilçemiz adına çok güzel bir yatırım oldu” dedi.

Suluca Köy yolu ve iskele meydanında düzenleme yapılacak

Çevre yolunun tamamlanmasının ardından Suluca köy yolu üzerinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu ve yoğun trafiğin yaşandığı iskele meydanında da çalışmalar devam edecek. Yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan asfaltlama çalışmaları sonucunda yaklaşık bin 500'e yakın öğrenci kara yolu ulaşımından istifade edecek.