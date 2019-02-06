Lapseki'de Avcılık Kursunu tamamlayan kursiyerler belgelerini aldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Avcılık Kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Lapseki ilçesinde yer alan bir kıraathanede gerçekleşen programa Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut ve avcılar yer aldı. Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü ve Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün ortak girişimleriyle 29 kursiyer belgelerini aldı. Dernek Başkanı Saffet Sargut tüm avcıların eğitimden geçerek bilinçli olarak av yaptıklarının altını çizerek, "Ben sertifikalarını alarak aramıza katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Avcılık popülasyonunun daha da gelişerek arttığı görmekteyiz. Bu doğrultuda bireylerin eğitim almaları son derece önemli" dedi. Program sonunda avcılar tarafından hazırlanan tavşan pilavı ikramı yapıldı.

Atış Poligonu Projesi hayata geçiyor

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz zaman zaman ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek istişareler yaptıklarını hatırlattı. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda avcılar kulübü tarafından atış ve eğitim poligonu talebi bizlere iletildi. Kulüp Başkanı Saffet Sargut ve belediye ekiplerimiz ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu yer tespiti yapıldı. İlçemize ve avcılarımıza kazandırılmak üzere eğitim sahası ve atış poligonu projesini hazırladık. Bundan sonraki süreçte birlikte çalışarak köpeklerin bağlanması ile ilgili alanı da projeye ekleyerek ilçemize kazandıracağız. Dernek üyelerinin de istifade edeceği dernek bina tahsisini de nihai sonuca ulaştıracağız" dedi.