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Lapseki'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.


Lapseki'de görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Duygu Çoturoğlu, slayt gösterimi yardımıyla bağımlılıkla mücadele, korunma yolları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Lapseki Müftülüğünden yapılan açıklamada personellere yönelik farklı alanlarda eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

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