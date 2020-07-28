İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki'de buğday tarlasında yangın

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan Dalyan mevkiinde daha önce hasat edilen buğday tarlasında yangın çıktı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Dalyan mevkiinde daha önce hasat edilen buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü.


Olay yerine 2 adet Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme arazözü ile Lapseki Belediyesi bünyesinde yer alan bir adet itfaiye ve greyder sevk edildi. Tarlada çalışan işçiler, tellerin arasından geçen kuş sürüsünün şaseye neden olduğunu ve yangının bu nedenle çıktığını öne sürdü.


Büyümeden kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Tarlada soğutma çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.