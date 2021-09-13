Lapseki'de çiftçilere, bitki koruma ve uygulama belgesi verildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere bitki koruma ve uygulama belgesi verildi.

Lapseki Halk Kütüphanesi önünde yer alan park alanında 22 kursiyere kadar verilmesi hedeflenen eğitim seminerine katılım yoğun oldu. Bitkisel Koruma ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren tarafından uygulama metotları slayt gösterimiyle aktarıldı. Toplum Sağlığı Başkanı Ufuk İlter ilkyardım uygulamaları hakkında bilgi verirken, korunma yöntemleri ile ilgili çiftçilere eğitim verdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Bugün en fazla 22 kursiyere yönelik eğitim çalışması olacaktı fakat çiftçilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu eğitimlerde amacımız bilinçli ve doğru ilaçlama yaparak hem fazla ilaç kullanımının önüne geçmek hem de tüketicilere daha sağlıklı ürünün ulaşmasını hedefliyoruz. Belge almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.