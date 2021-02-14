Lapseki'de çiftlik evinde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan bir vatandaş jandarma ve kaymakamlık ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi Kocaveli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan S.E. isimli şahıs, Lapseki İlçe Jandarma ve Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 11.30 sıralarında Lapseki İlçesi Kocaveli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan S.E. isimli şahıs,112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yapılan çağrı sonrası kurtarma çalışması başlatan jandarma ve Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği ekipleri, bölgeye iş makineleri ile ulaştı. Çiftlik evinde mahsur kalan S.E. isimli şahıs, bulunduğu yerden kurtarılarak, ilçe merkezindeki evine bırakıldı.

S.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.