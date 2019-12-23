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Lapseki'de Çocuk Meclisi toplandı

Çanakkale’de Lapseki ilçesinde kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Çanakkale'de Lapseki ilçesinde kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, önderliğinde gerçekleşen oturuma 7-14 yaş arası 38 asil 38 yedek üyeden oluşan toplam 76 öğrenci katıldı. Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak girişimler sonucu kurulan meclisteki ilk toplantı samimi bir havada geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan'ın da katıldığı toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Eyüp Yılmaz, "Gayemiz sizlerin ilçe yönetimine katkıda bulunmanızı sağlamak. Burada kendi öz güveninizi sağlayarak önümüzdeki toplantılarda görüşlerinizi sunacaksınız. Lapseki'nin geleceği olarak sizlerin de fikirlerinizi masaya yatıracağız" dedi.

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