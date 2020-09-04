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Lapseki'de covid-19 denetimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Kaymakam Dr.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya, ilçede yürütülen Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılarak esnaf ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.


Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren lokanta ve kafelerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan Çelikkaya, tedbirlerin alınmaması durumunda cezai işlemlerin uygulanacağını hatırlattı. Kaymakam Çelikkaya'ya; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personeller eşlik etti. Lapseki Kaymakamlığından yapılan açıklamada " Covid-19 kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı hususunda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya önderliğinde yürütülen çalışmalarda işletme çalışanlarının maske kullanımına özen göstermesi, genel hijyen ve dezenfektana önem vermeleri istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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