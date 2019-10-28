Lapseki'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Hükûmet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı makamları adına çelenk sunumu yapıldı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi.

Kutlamaların devamında yarın Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin tebrikleri kabul edecek. Pazar Meydanında öğrenciler tarafından sunulacak gösterilerin ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.