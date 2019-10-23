Lapseki'de doğalgaz çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğalgaz hat döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da bölgeye gelip faaliyetleri yerinde inceleyerek, "Belediye olarak, temiz enerji kaynağı ve şehirleşmeye katkı sunmak amacıyla doğal gaz çalışmalarına ağırlık veriyoruz" dedi. İlçede yer alan Emek, Lâle ve Gelincik sokaklarında hat çekme çalışmaları tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, Sümbül sokaktaki doğalgaz çalışmasında sona yaklaşıldı. Yılmaz, kazı çalışmaları sonrasında mahalle ve sokaklarda oluşan bozulmalara dikkat çekerek, "Mahallelerimizde aynı zamanda doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda başlattığımız düzenlemeler tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde personellerimiz tam kapasite çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.