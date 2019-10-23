İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki'de doğalgaz çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde doğalgaz hat döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğalgaz hat döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da bölgeye gelip faaliyetleri yerinde inceleyerek, "Belediye olarak, temiz enerji kaynağı ve şehirleşmeye katkı sunmak amacıyla doğal gaz çalışmalarına ağırlık veriyoruz" dedi. İlçede yer alan Emek, Lâle ve Gelincik sokaklarında hat çekme çalışmaları tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, Sümbül sokaktaki doğalgaz çalışmasında sona yaklaşıldı. Yılmaz, kazı çalışmaları sonrasında mahalle ve sokaklarda oluşan bozulmalara dikkat çekerek, "Mahallelerimizde aynı zamanda doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda başlattığımız düzenlemeler tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde personellerimiz tam kapasite çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.