Lapseki'de halk pazarı 25 Şubat'ta kapalı pazar yerinde kurulacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 25 Şubat Cumartesi günü halk pazarı yapımı tamamlanan yeni Kapalı Pazar yerinde kurulacak.

Lapseki Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce ihalesi sonrası yer teslimi yapılan kapalı pazaryeri için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Kapalı pazaryeri 12 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. 10 bin 400 metre kapalı alanda 527 peron bulunuyor. Kapalı pazaryerinde sebze, meyve, balıkçı ve giyim peronları yer alıyor.

Lapseki Belediyesi, yapımı tamamlanan yeni kapalı pazaryerinde 25 Şubat Cumartesi günü halk pazarının kurulacağını duyurdu.