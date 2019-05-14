Lapseki'de Hemşireler Haftası kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz beraberinde belediye meclis üyeleri ile birlikte hemşireler haftası münasebetiyle sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil dağıttı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz beraberinde belediye meclis üyeleri ile birlikte hemşireler haftası münasebetiyle sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil dağıttı. Lapseki Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı, 112 Acil Servis İstasyonunu ziyaret eden Başkan Yılmaz, görevli personeller ile kısa sohbet etti. Başkan Yılmaz, "Hemşirelik, insan sevgisiyle dolu, şefkat ve sabırla yapılan kutsal ve çok onurlu bir meslektir. İyileştirici hizmetlere ihtiyaç duyan ve insanlar arasında ayrım yapmadan görevini fedakarca yerine getiren hemşirelerimiz bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık hallerinde iyileştirilmesi adına hizmet veren en önemli öğelerden biridir" dedi.