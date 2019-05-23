Lapseki'de ‘Hoş Geldin Küçük Hemşehrim' proje çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" Projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Lapseki'de ‘Hoş Geldin Küçük Hemşehrim' projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor. İlçede yeni çocuk sahibi olan ailelerle bir araya gelen belediye personelleri çeşitli hediyeler takdim ediyor. Mayıs ayında gerçekleşen çalışmalarda Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın eşi Hacer Yılmaz beraberinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, Park ve Bahçeler Birimi Sorumlusu Arzu Aydemir ile birlikte yeni doğan küçük hemşehrilerle buluştu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz zaman zaman kendisinin de ev ziyaretlerine katıldığını belirterek, " İşlerimizin yoğunluğu sebebiyle eşlerimizin yardımlarıyla yeni doğan hemşehrilerimize ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Fırsat buldukça ziyaretlere iştirak etmeye çalışıyoruz. Ben aramıza yeni katılan küçük hemşehrilerimize Allah'tan sağlık, vatana ve millete hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Anne ve babalarımızın da tebrik ediyorum" dedi.