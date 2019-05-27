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Lapseki'de iftarlar devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sokak ve mahalle iftarları devam ediyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sokak ve mahalle iftarları devam ediyor.


Lapseki'de sokak ve mahalle iftarları devam ediyor. Lapseki belediyesi tarafından Yeni cami önünde düzenlenen iftar yemeğine vatandaşlar aileleri ile birlikte katıldı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz beraberinde eşi Hacer Yılmaz ve belediye meclis üyeleri vatandaşlarla orucunu açtı. Başkan Yılmaz, "Ramazan ayının son günlerine girerken Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Kardeşliğimiz daim olsun" dedi.


Tarihi Handa çocuklar için program yapıldı


Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Ramazan ayına özel çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Tarihi handa toplanan onlarca çocuk doyasıya eğlendi. Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, "Geleneksel Ramazan Eğlenceleri kapsamında Çardak Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli gönüllü sanatçılarımız Tarihi Handa çocuklar için eğlenceler düzenlediler" dedi.

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