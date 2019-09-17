İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki'de İlköğretim Haftası kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılışı sebebiyle 25 Eylül İlköğretim Okulunda ’İlköğretim Haftası’ kutlama programı gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılışı sebebiyle 25 Eylül İlköğretim Okulunda 'İlköğretim Haftası' kutlama programı gerçekleştirildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. 1. sınıflara yapılan çiçek takdimiyle birlikte dans gösterileri sergilendi. Kutlamalara katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, idari amirler, siyasiler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Yılmaz yaptıkları ortak açıklamada yeni eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilere ve eğitimcilere başarılar getirmesi temennisinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.