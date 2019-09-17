Lapseki'de İlköğretim Haftası kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılışı sebebiyle 25 Eylül İlköğretim Okulunda 'İlköğretim Haftası' kutlama programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. 1. sınıflara yapılan çiçek takdimiyle birlikte dans gösterileri sergilendi. Kutlamalara katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, idari amirler, siyasiler ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Yılmaz yaptıkları ortak açıklamada yeni eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilere ve eğitimcilere başarılar getirmesi temennisinde bulundular.