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Lapseki'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü kutlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü kutlandı.


2019-2020 eğitim-öğretim yılına devam eden Anadolu İmam Hatip Lisesinde "İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif" konulu bir faaliyet gerçekleştirildi. Konferans salonunda öğrenciler tarafından Mehmet Akif'in hayatından kesitler sahnelendi. Davete katılanlar arasında Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, idarî amirler ve siyasî parti temsilcileri de yer aldı.

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