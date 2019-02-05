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Lapseki'de kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle onlarca çam ağacı devrildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan Dumanlı mevkisinde kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma ve rüzgarın etkisiyle onlarca çam ağacı kırılarak devrildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Dumanlı mevkisinde kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma ve rüzgarın etkisiyle onlarca çam ağacı kırılarak devrildi.


Orman işletme şefliği bünyesinde görevli personeller tarafından bölgede yapılan incelemeler sonucunda çam ağaçların üzerindeki kar taneleri buzlanarak sert esen rüzgarların etkisiyle kırıldığı tespit edildi. Lapseki Orman İşletme Şefliğinden edinilen bilgide bölgede sürdürülen tarama çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplamda ne kadar ağacın zarar gördüğüne ilişkin rakamların netlik kazanacağı belirtildi. Ekipler tarafından oluşturulacak raporun ardından ormanlık alanda kesim çalışmaları yürütülecek.

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