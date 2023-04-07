Lapseki'de kardeşlik iftarı düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Dünya Yetimler Günü vesilesiyle iftar programı düzenlendi.

Lapseki Kaymakamlığı ile Lapseki Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Kardeşlik İftarı, Öğretmenler Evinde gerçekleşti.

İftar programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler, Lapseki Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hasan Kara ve yetim çocuklar ve aileleri katılarak, birlikte iftar yaptı.