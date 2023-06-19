Lapseki'de Kiraz Festivali başladı

Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Kiraz Festivali başladı.

Dolu dolu bir hafta sürecek Kiraz Festivali Lapseki Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hükümet Konağı önündeki program sona erdi. Programa katılan protokol üyeleri bando eşliğinde festival korteji ile birlikte yürüyerek, sahildeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki stant açılışını gerçekleştirdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bu sene yine festival heyecanını ve coşkusunu sizlerle birlikte yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Köprüsüyle, kirazıyla, şeftalisiyle, tarımı ve turizmiyle birlikte, bölgede yıldızı parlayan ilçelerden biri olduk. Lapseki'mizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşatmak, bir ve beraber olmak, şehrimizin değerlerini tüm Türkiye ile paylaşmak noktasında festivallerimizin önemi çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl festivalimizde; minder güreşleri, yelken yarışları, futbol turnuvası, kadınlara yönelik yemek yarışması, halk oyunları gösterileri, roman orkestrası ile coşkulu etkinliklere yer verdik. Yöresel ürünler fuarı ile tarım, hayvancılık ve otomotiv fuarı düzenledik. Kirazımızın tadını ve güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez, hem ülkemizin hem de dünyanın en kaliteli kirazlarından bir tanesidir. Kirazımızın pazar ya da tanıtım gibi bir sorunu olmamakla birlikte geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz kiraz yarışması birlik ve beraberliğimize ve dayanışma ruhumuza farklı bir güç katmaktadır. 20 Haziran Salı günü en iyi kirazımızı belirleyeceğiz. Ve ayrıca; duruşuyla, şarkılarıyla, sesi ile çok sevilen, bizlerin de çok sevdiği bir sanatçı olan Cengiz Kurtoğlu'nu 21 Haziran Çarşamba günü sizler ile buluşturacağız. Biz burada, sadece bir festival gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada, el ele gönül gönüle vererek; kardeşliğimizin ve beraberliğimizin asla bozulmayacağının da mesajını veriyoruz” dedi.

Festivalin açılış kurdelesini, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, AK Parti ilçe Başkanı Namık Ergin kesti. Protokol üyeleri, stantları gezdi.

Lapseki Kiraz Festivali 23 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.