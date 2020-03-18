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Lapseki'de korona virüs ile mücadele sürüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi ve beldelerinde korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi ve beldelerinde korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Belediye ekipleri tarafından caddeler, sokaklar, okullar, camiler, iş yerleri, toplu taşıma otobüsleri, feribotlar, otobüs durakları, çöp konteynerleri ilaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kahvehane, kıraathane, kafeterya ve birçok faaliyet kolunun geçici süre ile kapatılmasının ardından ilçe merkezinde sokak ve caddeler boş kaldı. Çoğu vatandaş tarlalarında açık havada günlük işlerini hallederken, bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ediyor.

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