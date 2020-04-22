İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki'de köy hayırlarına korona virüs engeli

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan köy hayırları korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan köy hayırları korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.


Konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehdi Arıcı, “Çok değerli muhtar arkadaşlarım, ülke genelinde korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yönetim kurulu olarak köy hayırlarının yapılmaması yönünde karar alınmıştır. Bu konuda tüm muhtar arkadaşlarımızdan anlayış bekliyor, korona virüs konusunda köylerde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmelerini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.