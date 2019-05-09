Lapseki'de köy yolları asfalt onarım çalışmaları yürütülüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından köy yolları bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor.

Lapseki ilçe'de, İl Özel İdaresi tarafından köy yolları bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor. Şahinli köyü ile dumanlı mevki arasında bozulan yollarda onarım çalışmaları devam ediyor. Ağır tonajlı kamyonların aktif olarak kullandığı yolda meydana gelen bozulmalar kara yollarına bağlı ekipler tarafından düzeltiliyor. Lapseki İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, ekiplerce bozuk asfalt düzeltme çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.