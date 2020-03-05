İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki'de lise öğrencilerine yangın eğitimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "Sivil Savunma Haftası" dolayısıyla lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Sivil Savunma Haftası" dolayısıyla lise öğrencilerine yangın eğitimi verildi.


2019-2020 eğitim-öğretim yılına devam eden Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesinde itfaiye erlerinin iştirakiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere her türlü acil olaya zamanında doğru bir şekilde müdahale etme, can ve mal kaybını asgarî seviyede düzeyde tutma, afet ve yangınlardan korunma yolları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler itfaiye erleri tarafından okul bahçesinde yakılan ateşi söndürme çalışmalarını ilgiyle takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.