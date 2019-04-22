İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Lapseki'de makam koltuklarına çocuklar oturdu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99’uncu yıl dönümü nedeniyle öğrenciler makam koltuklarını devraldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle öğrenciler makam koltuklarını devraldı.


Lapseki'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle öğrenciler makam koltuklarını devraldı. İlçede eğitim-öğretime devam eden öğrenciler Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamını ziyaret ettiler. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret eden Plevne Orta Okulu öğrencileri daha sonra mahkeme salonunu gezdi. Yargılamaların ve duruşmaların yapıldığı salonda hakimler tarafından bilgi alan öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri Lapseki Çarşı Meydanında düzenlenecek bayram töreniyle sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.