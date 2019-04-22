Lapseki'de makam koltuklarına çocuklar oturdu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle öğrenciler makam koltuklarını devraldı.

Lapseki'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle öğrenciler makam koltuklarını devraldı. İlçede eğitim-öğretime devam eden öğrenciler Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamını ziyaret ettiler. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret eden Plevne Orta Okulu öğrencileri daha sonra mahkeme salonunu gezdi. Yargılamaların ve duruşmaların yapıldığı salonda hakimler tarafından bilgi alan öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri Lapseki Çarşı Meydanında düzenlenecek bayram töreniyle sona erecek.