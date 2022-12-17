Lapseki'de Millet Bahçesine 350 yıllık zeytin ağacı dikildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi sahilinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'ne 350 yıllık bir zeytin ağacı dikildi.

Lapseki sahilinde 35 bin 525 metrekarelik alanda Lapseki Millet Bahçesinin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Millet bahçesi içinde 600 ağaç, 30 bin zakkum bitkisi, 100 bin yer örtücü (kaz ayağı, yıldız çiçeği, kedi tırnağı) olacak. Ayrıca yeşilin her tonunu içerisinde barındıracak olan Lapseki Millet Bahçesine İzmir'in Ödemiş ilçesinde getirilen 350 yıllık zeytin ağacını toprakla buluştu.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve 350 yıllık zeytin ağacının araçtan inilmesinden dikimine kadar çalışmaları takip eden Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “İçerisinde, Millet Kıraathanesi, Kütüphane, Yöresel Ürün Satış Reyonları, Çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı, otopark alanı, bisiklet ve yürüyüş yollarının olacağı millet bahçesinde 26 bin 537 metrekare yeşil alanda 600 ağaç, 30 bin zakkum bitkisi, 100 bin yer örtücü (kaz ayağı, yıldız çiçeği, kedi tırnağı ) olacak. Bunun yanında 350 yaşında bir de zeytin ağacı dikiliyor. Millet bahçesi yeşilin her tonunu içinde barındırıp bitki ve peyzajı ile İlçemize yeni bir soluk getirecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde vatandaşlarımız huzur içinde vakit geçirebilecek; masmavi gökyüzünün altında, yemyeşil ağaçların, mis kokulu çiçeklerin içerisinde, kuşların cıvıltısı eşliğinde vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak” dedi.