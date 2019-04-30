Lapseki'de mobil kanser tarama aracına yoğun ilgi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi bahçesinde açılan mobil kanser tarama aracı yoğun hizmet vermeye devam ediyor.

Lapseki Devlet Hastanesi bahçesinde açılan mobil kanser tarama aracı yoğun hizmet vermeye devam ediyor. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen mobil kanser tarama aracı İÇDAŞ A.Ş. sponsorluğunda Çanakkale ili ve ilçelerinde tarama programlarını sürdürüyor. Lapseki ilçesindeki çalışmalarda 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara serviks (rahim ağzı) kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal (kalınbağırsak) kanseri taramaları yapılıyor. İlçe merkezi belde ve köylerden gelen vatandaşlar gün içerisinde formları doldurarak sağlık kontrollerinden geçiyor. Görevli sağlık personellerinden edinilen bilgide mobil kanser tarama aracının ilçede 3 haftaya kadar daha hizmet vereceği aktarıldı.