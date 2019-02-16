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Lapseki'de muhtarlar "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" adlı belgesel filmi izledi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" adlı belgesel filmi Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ,ilçe protokolü ve muhtarların izlemine sunuldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" adlı belgesel filmi Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ,ilçe protokolü ve muhtarların izlemine sunuldu.


Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Troya yılı boyunca Çanakkale'nin kültürel ve sosyal yönden tanıtılmasına emek veren ve ilimizin birçok yatırıma kavuşmasını sağlayan Vali Orhan Tavlı'ya, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na, filmin yönetmenine ve belgeselin hazırlanmasına sponsorlara teşekkür ederim" dedi.

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