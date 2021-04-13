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Lapseki'de muhtarlara Covid-19 bilgilendirmesi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, belde ve köylerde görev yapan muhtarlara Covid-19 salgın sürecinde görev bilgilendirilmesi yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, belde ve köylerde görev yapan muhtarlara Covid-19 salgın sürecinde görev bilgilendirilmesi yapıldı.


Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya önderliğinde ilçe, belde ve köylerde görev yapan muhtarlara Covid-19 salgın sürecindeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. İsmail Baykut İlkokulu toplantı salonunda gerçekleşen oturumda İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ufuk İlter Güney tarafından sunum yapıldı. Toplantı içeriğinde; ‘kamu hizmetlerinin etkin, güvenli ve verimli şekilde yürütülmesi, sorunların en kısa zamanda yetkili makamlara iletilmesi ve salgın sürecinde alınacak tedbirler' başlıkları yer aldı.

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