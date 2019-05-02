Lapseki'de öğrencilere yaya öncelikli trafik eğitimi veriliyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğrencilere yönelik “Yaya Öncelikli Trafik” eğitimi veriliyor.

Lapseki'de öğrencilere yönelik “Yaya Öncelikli Trafik” eğitimi veriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmesi nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan program çerçevesinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik ekiplerince yapılan açıklamada, "Trafik kazalarında yaşanan yaya kayıplarını önlemek için araç sürücülerinin görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme alışkanlığının kazandırılmasını hedefliyoruz. ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, ilk etapta ilçemiz merkez ve köy okullarında eğitim gören öğrencilerimizde ‘Trafik Güvenliği Bilinci' oluşturulması, gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesine yönelik yaya öncelikli trafik konularında Lapseki Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli personeller tarafından öğrencilerimize görsel ve pratik olarak gerekli eğitim verilmekte olup, ikinci etap eğitimlerimiz ise Lapseki ilçemiz içerisinde ve bağlı köy ve beldelerde toplu yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri ile servis şoförleri ve vatandaşlarımıza verilmeye devam edilecektir" bilgisi verildi.