Lapseki'de orta okul öğrencileri NASA İle E-Konferans gerçekleştirdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Plevne Orta Okulu öğrencileri Ulusal Havacılık ve Uzay İstasyonu (NASA) da görevli olan Bilim İnsanı Dr. Umut Yıldız ile e-konferans gerçekleştirdi.

Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Plevne Orta Okulu Öğrencileri Hükümet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonunda bir araya gelerek NASA'da görevli Bilim İnsanı Dr. Umut Yıldız ile Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) ofisinden canlı bağlantı aracılığıyla buluştu. Dr. Umut Yıldız "Derin Uzay Misyonu" konulu bir sunumun ardından NASA'nın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Bu sunumla birlikte öğrenciler, gezegenlerin oluşumundan, evrenin oluşumuna, karadeliklerden asteroitlere kadar merak ettikleri birçok soruya cevap buldu. Özellikle Mars gezegenine gönderilen İNSİGHT adlı uzay aracının iniş anı ve marstan elde ettiği ilk görüntüleri öğrenciler heyecanla izledi. Programın sonunda öğrenciler uzay ile ilgili merak ettiği soruları Dr. Umut Yıldız'a yönelterek cevap aldılar. Etkinliği organize eden Plevne Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Yaşar Bozdemir Bilim İnsanı Umut Yıldız'a, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Durgun'a, Okul Müdüresi Gülçin Suçsuz'a, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Aydın Şafak Kılıçaslan'a ve İlçe Kaymakamı Tahir Şahin'e ayrıca teşekkürlerini iletti.