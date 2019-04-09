Lapseki'de özel eğitimli çocuklar için basketbol kursu açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde özel eğitimli çocuklara yönelik basketbol kursu açıldı.

Lapseki'de özel eğitimli çocuklara yönelik basketbol kursu açıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, Plevne Kapalı Spor Salonunda hizmete giren özel eğitimli basketbol kursu öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kaymakam Tahir Şahin beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz öğrencileri ziyaret ederek, forma ve basketbol topu hediye etti. Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz antrenmanları yakından izleyerek öğrencilerle sohbet etme imkanı buldu. Kaymakam Şahin, “Bugün çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk” diyerek sosyal sorumluluk açısından örnek bir çalışma olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Plevne Kapalı Spor Salonunun eksiklerinin tamamlanarak yeniden hizmete girmesiyle öğrencilere yönelik güzel bir çalışma ortamı oluştuğunu hatırlattı. Özel eğitimli öğrencileri ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, sosyal sorumluluk bilincinde olarak çalışmalara destek vereceklerini söyledi.