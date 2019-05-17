Lapseki'de şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

Çanakkale'nin Lapseki İlçesinde gazi ve şehit ailelerine yönelik iftar yemeği verildi.

Lapseki İlçesinde gazi ve şehit ailelerine yönelik iftar yemeği verildi. Lapseki Öğretmen Evi'nde gazi ve şehit ailelerine yönelik 'Gönlümüz Bir, Soframız Bir' sloganıyla iftar programı gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı tarafından verilen iftar yemeğine, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Türken Altıngöz, İlçe Jandarma Komutanı Tarkan Kanra, şehit ve gazi aileleri katıldı. Yemek sonrası bir konuşma yapan Kaymakam Tahir Şahin, gazi ve şehit ailelerine seslenerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Devlet olarak tüm imkanlarımız ile sizlerin yanındayız” diyen Şahin, mübarek Ramazan gününde iftar sofrasında buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Garnizon Komutanı Türken Altıngöz ise, “Eğer mevzu bahis vatansa tüm personelim ile birlikte imkansızı tanımam, vatan uğruna verilen görevi koşulsuz şartsız yerine getiririm" dedi.