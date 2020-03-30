İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki'de sokak hayvanları unutulmadı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, korona virüs tedbirleri sebebiyle boş kalan sokaklarda yemek bulmakta zorlanan hayvanlara hazır mama dağıtıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, korona virüs tedbirleri sebebiyle boş kalan sokaklarda yemek bulmakta zorlanan hayvanlara hazır mama dağıtıldı.


Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve belde belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin de yer aldığı organizasyonda sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara yemek ve su bırakıldı. Dernek Başkanı Hüveyda Gül yaptığı açıklamada; “Bu zor süreçte mamaya ulaşmakta zorlanan, sokakta yaşayan canlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Can dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Dernek çalışmalarımıza destek olarak canlarımızı unutmayan Çardak belediyesine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.