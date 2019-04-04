İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Lapseki'de sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında gönüllü vatandaşlarca ilçe merkezi belde ve köylerde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında gönüllü vatandaşlarca ilçe merkezi belde ve köylerde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.


Lapseki'de 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında gönüllü vatandaşlarca ilçe merkezi belde ve köylerde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Dernek Başkanı Hüveyda Gül Suluca köyünden başlayarak ilçe merkezi ve Çardak beldesine kadar gönüllüler ile birlikte çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğunu hatırlatan Gül, Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği çatısı altında sağ duyu mesajı vermek istediklerini ifade etti. Gül, " Sokak hayvanları ile aynı çevrede yaşıyoruz. Paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sağ olsun gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte çalışma gerçekleştirdik. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.