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Lapseki'de "Sokakta Sinema Var"

Lapseki Belediyesi tarafından "Sokakta Sinema Var" faaliyeti gerçekleştirildi.

Lapseki Belediyesi tarafından "Sokakta Sinema Var" faaliyeti gerçekleştirildi.


Lapseki Belediyesi tarafından "Sokakta Sinema Var" etkinliği gerçekleştirildi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde organize edilen programda sokak sinemaları yeniden canlandı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Vatandaşlarımızın iştirakiyle keyifli dakikalar yaşandı. Projemize destek sunan, katılarak bizleri onurlandıran halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Amfi tiyatroda gösterime sunulan filme vatandaşlar ilgi gösterdi. Zabıta ekipleri tarafından izleyicilere patlamış mısır ikramı yapıldı.

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