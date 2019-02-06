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Lapseki'de sürücüler yayalara yol vermedi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi.


Lapseki' de gerçekleşen yaya geçidi uygulamasında araç sürücüleri vatandaşlara yol vermedi. İç İşleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan uygulamada araç sürücüleri yayalara yol vermedi. İlçe merkezinde yaya geçidi önünde görevli polisler olmasına rağmen, kural ihlali yaparak yayalara yol vermeyen araç sürücüleri vatandaşları çileden çıkarttı. Bazı vatandaşlar, "Biz durup araçlara yol vermesek bizi ezecekler" diyerek tepki gösterdi.


Polis memurları, 18 sayılı Karayolları Trafik kanunun 74'üncü maddesi kapsamında bilgilendirdikleri vatandaşlardan şikayetçi olmalarını istedi. Görevli memurlar ilçe merkezinden geçen İzmir-Bursa kara yolu üzerinde broşür dağıtarak çalışmalarını tamamladı.

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