Lapseki'de tatil dönüşü sıkıntı yaşanmadı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tatil dönüşü yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan tali yolda trafik sıkıntısı yaşanmadı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tatil dönüşü yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan tali yolda trafik sıkıntısı yaşanmadı. Ramazan bayramı dönüşü trafik tedbirleri kapsamında ilçe kaymakamlığı koordinesinde, Lapseki belediyesi, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, Lapseki ve Çardak zabıta ekipleri, Gestaş Genel Müdürlüğü iş birliği ile ilçeden geçen Bursa-Çanakkale kara yoluna paralel olarak taşıtların güvenli beklemesi için tali yol yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ramazan bayramı tatili süresince ilçede trafik akışı ve feribot araç kuyruğu düzeninin sağlanmasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın araç trafiğiyle ilgili yaptığı tespitlerin ardından yan yol çalışması sonrasında geçmiş yıllara göre bayram süresinde araç geçişinin daha fazla olmasına rağmen her hangi bir sıkıntı yaşanmadığı bildirildi. Yılmaz” Ramazan bayramı öncesinde tatilcilerin dönüşünde sıkıntı yaşamaması için yaptığımız yan yol çalışması, özverili çalışanlarımız sayesinde araç geçişinin artmasına rağmen tatilciler hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Bu da gösteriyor ki bayram öncesi yaptığımız çalışmalar netice verdi. Araçlar çok fazla beklemeden ve hiçbir sıkıntı yaşamadan Gestaş'a ait arabalı vapuruyla Trakya bölgesine geçtiler. Bu yapılan tali yol çalışması sonrasında kurban bayramında da herhangi bir sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.