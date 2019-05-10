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Lapseki'de Trafik Haftası kapanış programı düzenlendi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde "Trafik Haftası" kapanış programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde "Trafik Haftası" kapanış programı düzenlendi.


Lapseki'de Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde "Trafik Haftası" kapanış programı düzenlendi. İlçe Hükumet Konağı Bahçesi Atatürk büstü önünde Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 2019 yılında örnek sürücü seçilen Ramazan Şen ödülünü Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ergin'in elinden aldı. Kaymakam Tahir Şahin, İlçe jandarma Komutanı Tarkan Kanra, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici, idari amirler ve öğrencilerin katılımlarıyla Bursa-Çanakkale Kara Yolu üzerinde "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" uygulaması yaparak araç sürücülerine bilgilendirici broşür dağıttı.

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