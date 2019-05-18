Lapseki'de Ülkü Arıoğlu öğrencilere kitap hediye etti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Irmak Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Arıoğlu, Çardak İlköğretim Okulu öğrencilerine kitap hediye etti.

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde eğitim-öğretime devam eden Çardak İlköğretim Okulunu ziyaret eden Ülkü Arıoğlu'na, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belde Belediye Başkanı Metin Semerci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan eşlik etti. "Kitap Arısı" projesi kapsamında çalışmalarını gerçekleştiren Arıoğlu, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıçaslan eğitime verilen desteklerden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.