Lapseki'de yaban hayvanları için doğaya 450 kilogram yem döküldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Dumanlı mevkisine yaban hayvanları için 450 kilogram yem döküldü.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bağlı personeller ile Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü üyeleri tarafından kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle yem bulamayan yaban hayvanları için çalışma yapıldı. Dernek Başkanı Saffet Sargut , " Bölgede yaban hayvanlarının daha rahat yem bulabilmesi için doğaya 450 kilogram yem bıraktık. Bu ağır şartlarda hayvanların aç kalıp köylere inmemeleri için belirli noktalarda çalışma gerçekleştirdik. Avcı arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Avcılık ruhu bunu gerektirir" dedi.