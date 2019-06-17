Lapseki'de yaz Kur'an kursları başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde camilerde yaz Kur'an kursları başladı.

İlçe müftülüğünden edinilen bilgide, 17 Haziran Pazartesi günü başlayan kurslar 8 hafta boyunca sürecek. 10.00 ile 12.45 saatleri arasında eğitim alacak öğrencilere ‘Dinimi Öğreniyorum' ders kitabı ve ‘Etkinlik Kitabı' hediye edilecek. 2019 yılı yaz Kur'an kursları, ‘Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun' sloganıyla işlenecek. Müftülük tarafından ailelere, çocuklarını camilere yönlendirme çağrısında bulunuldu.