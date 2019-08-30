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Lapseki'de yoksullara 450 ton kömür dağıtılacak

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 600 aileye toplam 450 ton kömür yardımı yapılıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 600 aileye toplam 450 ton kömür yardımı yapılıyor.


Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2019 yılında görevli memurlar ve mahalle muhtarları eşliğinde kömürler vatandaşların evlerinin önüne kadar bırakılıyor. İlçe merkezi ve köyler yapılan hane incelemesi sonucu dar gelirli vatandaşlar tespit edilerek liste oluşturuldu. Ekipler tarafından belirlenen adreslerdeki hanelere tek tek kömür yardımı dağıtımları sürdürülüyor. Vatandaşlar bu sene havalar soğumadan kömürlerin gelmesine çok sevindiklerini dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.

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