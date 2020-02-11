Lapsekili avcılar sertifikalarına kavuştu

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, tören öncesi yaptığı açıklamada sertifika kazanan kursiyerleri tebrik ederek, "2019 yılında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 3 tane kurs düzenledik. Sonuncusunu düzenlediğimiz kursun belgelerini 2020 yılında vermek nasip oldu. 2019 yılı boyunca yaklaşık 70 kadar avcımız daha belgelerini aldı" dedi.

Sertifika törenine Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut, il genel meclis üyeleri de yer aldı. Sertifika tesliminden sonra davetlilere tavşan pilavı ikramı yapıldı.