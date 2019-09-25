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Lapseki'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri

Lapseki’nin kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü etkinlikleri mevlid-i şerif okutulmasıyla başladı.

Lapseki'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri mevlid-i şerif okutulmasıyla başladı.


Etkinlik programı kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yatsı namazını müteakip mevlid-i şerif okutuldu. 25 Eylül Lapseki'nin Kurtuluş Günü sebebiyle hükumet konağı önü ve ilçe şehitliğinde çelenk sunma merasimi yapıldı. Çarşı meydanında devam eden kutlamalarda protokol konuşmaları, halk oyunları, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Lapseki'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü programı gemi ziyareti ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan fener alayı yürüyüşü ile sona erecek.


Etkinliklere katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, idari amirler ve siyasi temsilciler de yer aldı.

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