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Lapseki'ye anestezi uzmanı atandı

Çanakkale’nin Lapseki Devlet Hastanesi kadrosuna Anestezi Uzmanı olarak Dr.

Çanakkale'nin Lapseki Devlet Hastanesi kadrosuna Anestezi Uzmanı olarak Dr. Burak Yıldız atandı.


Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Baştürk, hastanede yapılacak laparoskopik (kapalı) ve açık tüm ameliyatların kadrolu Anestezi uzmanı Dr. Burak Yıldız eşliğinde yapılacağını belirterek, “ Yeni hizmet binamıza geçiş sonrası hekim kadrosu hızla genişleyen hastanemize, Anestezi uzmanımızın da katılmasıyla birlikte haftada bir gün yapılan ameliyatlar bundan sonra her gün yapılabilecek duruma gelmiştir. Hastanemizde verilen nitelikli hizmetlere bir yenisini daha eklenmiş olduk. Bu gelişmenin hastanemiz hasta memnuniyetine de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.


Uz. Dr. Burak Yıldız da, Lapseki Devlet Hastanesi ameliyathanesini önümüzdeki günlerde çok daha verimli kullanmak istediklerini belirterek, hastalara vereceği hizmetten dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

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