Çanakkale'nin Lapseki ilçesine doğalgaz verildi.

Lapseki'ye doğalgaz verildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve onlarca vatandaş abonelik işlemleri için AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından ilçede açılan şubeye müracaatlarını yaptı. İlk abonelik işlemi için sıra alan Eyüp Yılmaz sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük bir yatırımın gerçekleştiğine değinen Başkan Yılmaz, " İlçede yaptırdığımız anketlerde özellikle bayanlarımız %98 oranında temiz su ve %95 oranında doğalgaz yatırımlarının gerçekleşmesini talep ediyordu. Dün itibari ile ilçemize doğalgazı verdik. Başta bakanlığımıza, Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, BOTAŞ Genel Müdürlüğüne, Vali Orhan Tavlı'ya, Kaymakam Tahir Şahin'e ve belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aksa doğal yetkilileri Mayıs 2017 yılından buyana çalışma yaptıklarını hatırlatarak bu süre zarfında ilçeye 7 Milyon 500 bin liralık yatırımın gerçekleştiğini kaydetti. Yaklaşık 2 bin 500 abonenin gaz ağının bu günden itibaren sağlandığını belirten yetkililer, ilçedeki altyapı çalışmalarının da %80'inin tamamlandığını aktardı.

Kaymakam Tahir Şahin Lapseki adına büyük bir yatırımın daha hizmete girdiğini yineleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz beraberinde Kaymakam Tahir Şahin ve belediye meclis üyeleri ile birlikte doğalgaz dağıtım istasyonuna geçerek ilçeye dağıtılan gazı yerinde inceledi. Biga ilçesinden gelen hat Çan ilçesinden gelen hatla birleşmesiyle Lapseki'de doğalgaz kesintisi yaşanmayacağı taahhüt edildi.