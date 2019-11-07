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Lise öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'nde tarih dersi

Lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyonu kapsamında “Bize her yer derslik” projesi ile tarih dersini Çanakkale Şehitliği’nde işledi.

Lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu kapsamında “Bize her yer derslik” projesi ile tarih dersini Çanakkale Şehitliği'nde işledi.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın derslerin uygulamalı anlatımı için başlattığı "Bize her yer derslik" projesi hayata geçirildi. Edirne Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2 yıldan bu yana devam ettirilen proje kapsamında Mimar Musliddin Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarih dersini Çanakkale Şehitler Abidesi'nde işledi.


Okul Müdürü Mesut Kaya, bu anın herkese nasip olmayacağını belirterek, "Gerçekten hayatımda yaşadığım en güzel duygu. Hayatım boyunca unutamayacağım bir hatıra oldu. Tarihi bir mekanda tarih dersi vermek her tarih öğretmenine nasip olmaz. Bu imkanları bize veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Alan Başkanlığı'na ve Milli Eğitim Müdürlüğü'müze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum, öğrencilerin mutluluğu bana her şeyden daha önemli” dedi.


Şehitler Abidesi'nde dersin bitiminde öğrenciler burada yatmakta olan ve Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler için fatiha suresini okudu. Öğrenciler daha sonra abidede bulunan şehitliği gezdi. Buradaki programın ardından 57. Alay Şehitliği'ni gezen öğrenciler tarih dersini yerinde görerek, yaşayarak hissettiklerini ifade etti.

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