Lise öğrencilerine sağlık beslenme konulu eğitim verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, Can Hastanesi Diyetisyeni Merve Barboroz tarafından "sağlıklı beslenme" eğitimi verildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Okul Müdür Yardımcısı Habip Aydın Oksay, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Diyetisyeni Merve Barboroz, öğrencilerin okulda öğle arasında yedikleri gıdaların seçimlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Barboroz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pizza, gözleme, döner ekmek, hamburger gibi gıdaların yağ oranları çok yüksek. Bu besinleri tükettikçe yeme isteğiniz daha da çok artıyor. Kalorisi fazla gıdaları tüketmek, öğün atlamak, kahvaltı yapmamak, aile ile birlikte sofraya oturmamak, dışarıdan yiyecek söylemek, öğün arası sağlıksız atıştırma yapmak, kantinden alışveriş yapmak, geç yemek yemek, yeterli su içmemek, aç olmadığınız halde sıkıntıdan yemek yemek sizleri sağlıksız hale getirir. Düzenli beslenin, öğün atlamayın, rafine şeker ve beyaz undan uzak durun. Şeker sadece enerji verir. İçerisinde gerekli hiçbir gıda maddesi bulunmaz. Tatlı ihtiyacınızı meyvelerden karşılayın. Beyaz ekmek yerine protein ve vitaminlerden daha zengin olan tam buğday ekmeğini tercih edin. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini tükettiğinizde daha uzun süre tokluk sağladığını göreceksiniz" diye konuştu.

Öğrencilerden gelen soruları cevaplandıran Diyetisyen Merve Barboroz'a Okul Müdür Yardımcısı Habip Aydın Oksay tarafından çiçek takdim edildi.